30-летний англичанин может вернуться в родной чемпионат.
Киран Триппьер (слева), Getty Images
18 мая 2021, 10:15
Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 30-летнего англичанина интересуются два клуба АПЛ — Манчестер Юнайтед и Эвертон, которые попробуют подписать контракт с футболистом предстоящим летом.
Напомним, Триппьер является воспитанником Манчестер Сити и в Англии он успел поиграть за Тоттенхэм, Бернли и Барнсли.
В текущей кампании Триппьер провел 34 поединка во всех поединках, в которых отметился шестью ассистами.
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