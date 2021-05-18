Англия

30-летний англичанин может вернуться в родной чемпионат.

Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах 30-летнего англичанина интересуются два клуба АПЛ — Манчестер Юнайтед и Эвертон, которые попробуют подписать контракт с футболистом предстоящим летом.

Напомним, Триппьер является воспитанником Манчестер Сити и в Англии он успел поиграть за Тоттенхэм, Бернли и Барнсли.

В текущей кампании Триппьер провел 34 поединка во всех поединках, в которых отметился шестью ассистами.

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