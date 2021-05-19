Англия

Молодой талант может летом перебраться в Англию.

Левый защитник лиссабонского Спортинга Нуно Мендеш попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Также, по информации в Twitter Николо Скиры, интерес к 18-летнему футболисту возобновил Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Мендеш сыграл в 29 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста 4 предупреждения.

Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

По итогу 32 туров Спортинг с 82 очками недосягаем для ближайшего преследователя и впервые с сезона-2001/02 стал чемпионом Португалии.