Англия

Португальский хавбек продолжат собирать награды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в манкунианском клубе по версии болельщиков.

26-лентний хавбек получил 63 процента голосов и оставил позади защитники Люка Шоу, набравшего 21% и форварда Эдинсона Кавани, на счету которого 6%.

Примечательно, что португалец получает эту награду второй год подряд.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 36 матчах Манчестер Юнайтед, в которых забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. На еврокубковой арене полузащитник забил 9 мячей и сделал 5 ассистов.

Также гол Бруну Фернандеша в ворота Эвертона в феврале получил награду за лучший мяч сезона в Манчестер Юнайтед.

Ранее хавбек обошел Фрэнка Лампарда и установил рекорд АПЛ по голам полузащитников за сезон.