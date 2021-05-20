Англия

Шотландец внес весомый вклад в успех Ливерпуля в игре против Бернли.

Тридцать седьмой тур английской Премьер-лиги ознаменовался для Ливерпуля необходимостью совершать визит к Бернли, и на поле стадиона Терф Мур добиваться успеха ради дальнейшей борьбы за место в зоне Лиги чемпионов УЕФА.

В конечном итоге, "красные" сумели добиться успеха благодаря трем безответным забитым мячам, два из которых (от Фирмино на 43-й минуте и Алекса Окслейд-Чемберлена на 88-й) ознаменовались голевыми передачами защитника Эндрю Робертсона.

Бернли — Ливерпуль 0:3 Видео голов и обзор матча

Как отмечает статистический портал Opta, этот дубль из ассистов стал первым для 27-летнего шотландского игрока обороны в матчах АПЛ с апреля 2019 года, когда он отметился подобным достижением в игре против Хаддерсфилда (5:0).

Также, стоит отметить, что, начиная с сезона-2017-18, когда Робертсон пополнил состав команды Юргена Клоппа, он продолжает погоню за бельгийским полузащитником Манчестер Сити Кевином де Брюйне в гонке ассистентов чемпионата. На счету футболиста "горожан" за этот период 49 результативных передач, в то время как у шотландца их 35.

Со времен своего прихода в стан "красных", Робертсон за 176 сыгранных поединков отличился пятью забитыми мячами и 37-ю голевыми пасами.

В текущем сезоне на его счету один гол и семь результативных передач за 49 матчей.