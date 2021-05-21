Англия

В новом сезоне "волков" будет тренировать другой специалист.

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера первой команды.

Поединок последнего тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед станет для португальского специалиста в качестве наставника "волков".

Таким образом, с нового сезона Вулверхэмптон возглавит новый тренер.

Напомним, что Нуну Эшпириту Санту работал в стане "волков" с 2017 года. С того момента он вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2017/18.

Наивысшим его достижением в высшем дивизионе является итоговое седьмое место в турнирной таблице.

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