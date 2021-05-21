Англия

У нидерландского полузащитника будет большой выбор.

Пари Сен-Жермен собирается побороться за Жоржиньо Вейналдума в ближайшее трансферное окно, сообщает L`Equipe.

Как сообщает источник, на футболиста также претендует Рома, которую со следующего сезона будет тренировать Жозе Моуриньо.

Отметим, что контракт Вейналдума с Ливерпулем подходит к концу уже этим летом, а потому он достанется новой команде бесплатно.

Напомним, что Барселона, один з претендентов на полузащитника, может сделать ставку на Морибу вместо подписания Вейналдума