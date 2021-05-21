У нидерландского полузащитника будет большой выбор.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
21 мая 2021, 20:59
Пари Сен-Жермен собирается побороться за Жоржиньо Вейналдума в ближайшее трансферное окно, сообщает L`Equipe.
Как сообщает источник, на футболиста также претендует Рома, которую со следующего сезона будет тренировать Жозе Моуриньо.
Отметим, что контракт Вейналдума с Ливерпулем подходит к концу уже этим летом, а потому он достанется новой команде бесплатно.
Напомним, что Барселона, один з претендентов на полузащитника, может сделать ставку на Морибу вместо подписания Вейналдума