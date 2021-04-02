Испания

Финансовое положение вынуждает каталонцев экономить.

Барселона может отказаться от идеи подписания Жоржиньо Вейналдума в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, из-за не самого лучшего финансового положения "сине-гранатовые" могут сделать ставку на Илаиша Морибу.

Молодой футболист провел в футболке Барселоны восемнадцать поединков, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что в подписании Вейналдума, контракт которого с Ливерпулем истекает этим летом, лично заинтересован Рональд Куман.

Напомним, что ранее Барселона предложила нидерландскому полузащитнику восемь миллионов евро в год.