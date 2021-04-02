Финансовое положение вынуждает каталонцев экономить.
Илаиш Мориба, getty images
02 апреля 2021, 18:58
Барселона может отказаться от идеи подписания Жоржиньо Вейналдума в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, из-за не самого лучшего финансового положения "сине-гранатовые" могут сделать ставку на Илаиша Морибу.
Молодой футболист провел в футболке Барселоны восемнадцать поединков, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Отметим, что в подписании Вейналдума, контракт которого с Ливерпулем истекает этим летом, лично заинтересован Рональд Куман.
Напомним, что ранее Барселона предложила нидерландскому полузащитнику восемь миллионов евро в год.