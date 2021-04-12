Германия

Команда Ханси Флика нацелена на другого хавбека.

Будущее полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

По информации Abendzeitung, агент хавбека предложил услуги своего клиента Баварии..

Однако, источник сообщает, что менеджмент мюнхенцев не проявил интереса к подписанию голандца несмотря на грядущий статус свободного агента.

Отмечается, что немецкий клуб не устраивают финансовые запросы футболиста. В то же время Бавария намерена сосредоточится на оформлении трансфера полузащитника Боруссии М Флориана Нойхауса.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, Челси и Ювентус нацелились на Вейналдума.