Команда Ханси Флика нацелена на другого хавбека.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
12 апреля 2021, 12:59
Будущее полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.
По информации Abendzeitung, агент хавбека предложил услуги своего клиента Баварии..
Однако, источник сообщает, что менеджмент мюнхенцев не проявил интереса к подписанию голандца несмотря на грядущий статус свободного агента.
Отмечается, что немецкий клуб не устраивают финансовые запросы футболиста. В то же время Бавария намерена сосредоточится на оформлении трансфера полузащитника Боруссии М Флориана Нойхауса.
Ранее сообщалось, что ПСЖ, Челси и Ювентус нацелились на Вейналдума.