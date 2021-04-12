Будущее полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

По информации Abendzeitung, агент хавбека предложил услуги своего клиента Баварии..

Однако, источник сообщает, что менеджмент мюнхенцев не проявил интереса к подписанию голандца несмотря на грядущий статус свободного агента.

Отмечается, что немецкий клуб не устраивают финансовые запросы футболиста. В то же время Бавария намерена сосредоточится на оформлении трансфера полузащитника Боруссии М Флориана Нойхауса.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, Челси и Ювентус нацелились на Вейналдума.