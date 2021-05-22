Вест Хэм хочет подписать новое соглашение со своим нынешним тренером Дэвидом Мойесом после удачного сезона.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба осталось довольно работой шотландского специалиста и хочет наградить его новой сделкой.

Отметим, что бывший тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед привел Вест Хэм к шестому месту за тур до конца чемпионата.

Напомним, что вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который получает мало игровой практики в этом сезоне, может вернуться в Динамо.