Англия

"Молотобойцы" намерены сохранить шотландского специалиста.

Вест Хэм хочет подписать новое соглашение со своим нынешним тренером Дэвидом Мойесом после удачного сезона.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба осталось довольно работой шотландского специалиста и хочет наградить его новой сделкой.

Отметим, что бывший тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед привел Вест Хэм к шестому месту за тур до конца чемпионата.

Напомним, что вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который получает мало игровой практики в этом сезоне, может вернуться в Динамо.