"Молотобойцы" намерены сохранить шотландского специалиста.
Дэвид Мойес, getty images
22 мая 2021, 11:57
Вест Хэм хочет подписать новое соглашение со своим нынешним тренером Дэвидом Мойесом после удачного сезона.
Как сообщает The Telegraph, руководство клуба осталось довольно работой шотландского специалиста и хочет наградить его новой сделкой.
Отметим, что бывший тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед привел Вест Хэм к шестому месту за тур до конца чемпионата.
Напомним, что вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который получает мало игровой практики в этом сезоне, может вернуться в Динамо.