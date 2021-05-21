Президент киевского Динамо Игорь Суркис не стал исключать возвращения в клуб вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

"Никогда не говори "никогда". Ярмоленко — один из сильнейших игроков Динамо за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь. Мы выиграли два чемпионства, играли в группе Лиги чемпионов, а затем продали.

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо с 2006 по 2017 год. За это время он сумел сыграть 340 матчей в которых забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

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