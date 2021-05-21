Функционер не исключил возвращения футболиста в клуб.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
21 мая 2021, 20:55
Президент киевского Динамо Игорь Суркис не стал исключать возвращения в клуб вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
"Никогда не говори "никогда". Ярмоленко — один из сильнейших игроков Динамо за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь. Мы выиграли два чемпионства, играли в группе Лиги чемпионов, а затем продали.
Мы с Андреем в прекрасных отношениях. Он приветствует меня со всеми трофеями Динамо, с днем рождения. Я его поздравляю тоже. Замечу, что я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками, которые играли в Динамо. Даже с теми, которые сейчас не работают в клубе, ведь всех принять невозможно", — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital
.
Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо с 2006 по 2017 год. За это время он сумел сыграть 340 матчей в которых забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.