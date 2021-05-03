Англия

Наставник "молотобойцев" высказался об англичанине.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес развеял слухи о том, что его клуб интересуется форвардом Челси Тэмми Абрахамом.

"55 миллионов? Такая сумма точно исключает нас из числа претендентов. Это исключено. Если цена действительно такова, а об этом и говорят, то мы не будем участвовать в переговорах.

Мы не имеем таких средств на форварда. Не думаю, что мы потратим столько на одного игрока. Я бы очень удивился, если бы это произошло", — сказал наставник лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что нападающим "синих" также интересуются Милан, Лестер и Вулверхэмптон.

Ранее сам Тэмми Абрахам рассказал о расизме, с которым столкнулся в социальных сетях.