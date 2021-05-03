Наставник "молотобойцев" высказался об англичанине.
Дэвид Мойес, getty images
03 мая 2021, 11:29
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес развеял слухи о том, что его клуб интересуется форвардом Челси Тэмми Абрахамом.
"55 миллионов? Такая сумма точно исключает нас из числа претендентов. Это исключено. Если цена действительно такова, а об этом и говорят, то мы не будем участвовать в переговорах.
Мы не имеем таких средств на форварда. Не думаю, что мы потратим столько на одного игрока. Я бы очень удивился, если бы это произошло", — сказал наставник лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что нападающим "синих" также интересуются Милан, Лестер и Вулверхэмптон.
Ранее сам Тэмми Абрахам рассказал о расизме, с которым столкнулся в социальных сетях.