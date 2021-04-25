Англия

Наставник "молотобойцев" остался недоволен работой бригады арбитров.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал поражение от Челси в матче 33-го тура АПЛ.

"Мы оставались в игре. Мы не играли достаточно хорошо, особенно в первом тайме, но показали гораздо лучший футбол во второй половине.

Думаю, решение (об удалении — ред.) принято тем, кто никогда не играл в футбол. Я не знаю, куда Бальбуэна должен был деть ногу.

Если они действительно так уверенны в своем решении, тогда гляньте на похожий эпизод через несколько минут с участием Цоуфала и Рюдигера.

Очень похожая ситуация, но арбитры ничего не сделали. Есть ли последовательность в этих эпизодах? Я не понимаю, как это может быть красной карточкой", – сказал английский специалист.

Ранее наставник Челси Томас Тухель высказался о матче с "молотобойцами" и предстоящей встрече с Манчестер Юнайтед.