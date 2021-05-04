Англия

Шотландский специалист верит в свой клуб.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился мыслями о шансах "молотобойцев" на попадание в зону еврокубков по итогу сезона.

"Надеюсь, что за 4 тура до конца чемпионата мы еще находимся на слуху, если говорить о местах в Лиге чемпионов. Мы хотим продолжать в том же духе и бороться до последнего дня. Посмотрим, удастся ли нам попасть туда.

Вероятно, для этого нам нужно будет выиграть все оставшиеся матчи. Если мы попадем в еврокубки, это будет блестящим достижением. Скажу честно, я расстроюсь, если мы не окажемся там. Тем не менее, это не изменит нашего впечатления от сезона", — сказал наставник лондонского клуба.

Ранее Мойес развеял слухи о том, что его клуб интересуется форвардом Челси Тэмми Абрахамом.