Италия

По телекартинке подобное впечатление у зрителей точно не сложилось.

Умопомрачительное противостояние в рамках 37-го тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и миланским Интером завершилось победой "зебр" (3:2), которая была добыта за счет результативного удара в конце встречи от Хуана Куадрадо.

Ювентус — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча

Благодаря данному успеху, команда Антонио Конте смогла вновь войти в зону Лиги чемпионов УЕФА, однако по завершению поединка итальянскому специалисту пришлось объяснять одно из своих тактических решений по ходу игры.

Так, на 70-й минуте поле был вынужден покинуть Криштиану Роналду, в ситуации, когда команда в меньшинстве пыталась удержать удачный для нее счет 2:1.

Во время трансляции было заметно, что звездный футболист был не особо доволен данным решением тренерского штаба, хотя сам Пирло в послематчевом интервью заявлял об обратном: "Я думаю, что это был первый раз, когда он действительно счастлив замене.

Мы остались в меньшинстве, поэтому ему пришлось в одиночку обозначать прессинг по всей ширине центральной линии. Честно сказать, я бы тоже в такой ситуации хотел бы, чтобы меня поменяли. В раздевалке мы поговорили об этом, а Криштиану был счастлив и улыбался", — подытожил итальянский наставник.

По итогам субботней части тура, Ювентус сумел подняться на четвертую строчку турнирной таблицы, однако вновь окажется за пределами зоны Лиги чемпионов УЕФА, если неаполитанский Наполи сумеет победить на поле Фиорентины.

В последнем туре национального первенства Ювентус сыграет в гостях у Болоньи.