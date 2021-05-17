Италия

Туринцы могут вернуть нападающего в Серию А.

Ювентус рассматривает возможность подписания Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, аргентинский нападающий должен стать заменой Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, если те уйдут.

Отметим, что сам футболист не против вернуться в Италию, где ему и его семье жить комфортнее, чем во Франции.

В текущем сезоне Мауро Икарди провел 26 поединков в футболке французского клуба отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Рома рассмотрит трансферы Икарди и Азмуна в случае ухода Джеко.