Туринцы могут вернуть нападающего в Серию А.
Мауро Икарди, getty images
17 мая 2021, 19:31
Ювентус рассматривает возможность подписания Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, аргентинский нападающий должен стать заменой Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, если те уйдут.
Отметим, что сам футболист не против вернуться в Италию, где ему и его семье жить комфортнее, чем во Франции.
В текущем сезоне Мауро Икарди провел 26 поединков в футболке французского клуба отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Рома рассмотрит трансферы Икарди и Азмуна в случае ухода Джеко.