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Словенский вратарь назвал двух футболистов в своей команде мечты.

Голкипер Атлетико Ян Облак высоко отозвался о нападающем Барселоны Лионеле Месси и форварде Ювентуса Криштиану Роналду.

"Я всегда говорил, что выбрал бы Месси. Он потрясающий и демонстрирует невероятный уровень игры. Для меня он лучший.

Роналду – еще один игрок, которого я бы включил в состав. Они с Месси ознаменовали целую эпоху в истории футбола. Все, чего они добились, восхищает", – вратарь "матрасников".

Ранее Ян Облак высказывался о своем будущем.