Коллектив Микеля Артеты все-таки поднялся в зону еврокубков благодаря победе в последнем туре АПЛ.
Игроки Арсенала, Getty Images
23 мая 2021, 19:55
В заключительном поединке текущего сезона английской Премьер-лиги лондонский Арсенал принимал на своем поле Брайтон, где одержал уверенную победу со счетом 2:0.
Главным героем встречи смело можно назвать Николя Пепе, который записал на свой счет дубль во втором тайме и принес "канонирам" важнейшие три очка.
Правда, радоваться болельщикам Арсенала было еще рано. В параллельном матче Тоттенхэм одержал волевую победу над Лестером, что позволило "шпорам" вернуться на седьмое место, предоставляющее право на участие в Лиге конференций.
Подопечные Микеля Артеты, в свою очередь, завершили сезон на восьмой строчке и остались без еврокубков на следующую кампанию.
Арсенал - Брайтон 2:0
Голы: Пепе, 49, 60
Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Габриэль, Тирни — Парти, Эдегор (Мартинелли, 85), Джака — Смит Роу (Сака, 74), Обамеянг (Ляказетт, 79), Пепе.
Брайтон: Санчес — Данк, Уайт, Уэбстер - Биссума, Берн, Модер, Гросс, Джаханбахш (Лаллана, 46) — Макаллистер (Альсате, 66), Троссард (Коннолли, 46).