Англия

Коллектив Микеля Артеты все-таки поднялся в зону еврокубков благодаря победе в последнем туре АПЛ.

В заключительном поединке текущего сезона английской Премьер-лиги лондонский Арсенал принимал на своем поле Брайтон, где одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Главным героем встречи смело можно назвать Николя Пепе, который записал на свой счет дубль во втором тайме и принес "канонирам" важнейшие три очка.

Правда, радоваться болельщикам Арсенала было еще рано. В параллельном матче Тоттенхэм одержал волевую победу над Лестером, что позволило "шпорам" вернуться на седьмое место, предоставляющее право на участие в Лиге конференций.

Подопечные Микеля Артеты, в свою очередь, завершили сезон на восьмой строчке и остались без еврокубков на следующую кампанию.

Арсенал - Брайтон 2:0

Голы: Пепе, 49, 60

Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Габриэль, Тирни — Парти, Эдегор (Мартинелли, 85), Джака — Смит Роу (Сака, 74), Обамеянг (Ляказетт, 79), Пепе.