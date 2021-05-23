Англия

Нападающий Тоттенхэма может стать игроком "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед хочет подписать Харри Кейна в ближайшее трансферное окно, чтобы усилить линию атаки.

Как сообщает The Times, "Красные дьяволы" готовы выплатить за футболиста солидную сумму, чтобы выиграть конкуренцию у Манчестер Сити и Челси.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 48 матчах Тоттенхэма, в которых отметился 32 забитыми голами и отдал 16 результативных передач.

Напомним, что на английского нападающего также претендует Барселона, но у каталонцев есть и другие варианты.