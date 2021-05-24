Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с уходом Давида Де Хеа уже в ближайшее трансферное окно, но высокая зарплата испанца усложняет поиск покупателя.

Как сообщает издание ESPN, "красные дьяволы" готовы отпустить испанского голкипера в рамках арендного соглашения.

В английском клубе хотят освободить место для Дина Хендерсона на следующий сезон, чтобы тот смог прогрессировать.

Напомним, Дин Хендерсон намерен покинуть Манчестер Юнайтед, если Де Хеа останется основным вратарем.