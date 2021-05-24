Испанский голкипер может сменить клубную прописку на следующий сезон.
Давид Де Хеа, getty images
24 мая 2021, 18:45
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с уходом Давида Де Хеа уже в ближайшее трансферное окно, но высокая зарплата испанца усложняет поиск покупателя.
Как сообщает издание ESPN, "красные дьяволы" готовы отпустить испанского голкипера в рамках арендного соглашения.
В английском клубе хотят освободить место для Дина Хендерсона на следующий сезон, чтобы тот смог прогрессировать.
Напомним, Дин Хендерсон намерен покинуть Манчестер Юнайтед, если Де Хеа останется основным вратарем.