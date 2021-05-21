Англия

Голкипер манкунианцев желает быть первым номером команды.

Вратарь Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, голкипер "красных дьяволов" намерен быть основным вратарем команды. Таким образом, в случае, если Юнайтед оставит первым голкипером Давида Де Хеа, Хендерсон, вероятно, покинет клуб.

Сообщается, что 24-летним англичанином интересуются Челси, Милан, дортмундская Боруссия и Тоттенхэм.

Будущее Хендерсона, которого Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро, будет обсуждаться в ближайшее недели.

Ранее сообщалось, что Де Хеа может летом уйти в аренду.