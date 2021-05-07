Италия

Португальский тренер уже раздумывает над усилением состава.

Жозе Моуриньо еще не успел приступить к работе в Роме, но уже попросил руководство клуба подписать нового голкипера.

Как сообщает Calciomercato, речь идет о представителях чемпионата Англии — Давиде Де Хеа из Манчестер Юнайтед и Руи Патрисиу из Вулверхэмптона.

Португалец по-прежнему является одним из важнейших футболистов "волков", тогда как Де Хеа потерял железное место в основе в конкуренции с Хендерсоном.

Напомним, что Моуриньо ранее определился с первым трансфером в Роме, нацелившись на бывшего подопечного в Тоттенхэме.