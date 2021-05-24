Англия 24 мая 2021, 21:55 Тоттенхэм представил домашнюю форму на сезон-2021/22 Лондонская команда презентовала новую экипировку для следующего сезона. Игроки Тоттенхэма, Getty Images 24 мая 2021, 21:55 Лондонский Тоттенхэм представил новую домашнюю форму на следующий сезон-2021/22. Согласно контракту новая экипировка выполнена спонсором Nike и она посвящена 100-летию с момента создания эмблемы клуба. Впервые она появилась на футболках "шпор" в финале Кубка Англии в матче против Вулверхэмптона в 1921 году. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial) Напомним, по итогам прошедшего сезона Тоттенхэм финишировал на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, что дает право на выступление в Лиге конференций УЕФА. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial) Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Тоттенхэм Источники ФК Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте