Англия

Лондонская команда презентовала новую экипировку для следующего сезона.

Лондонский Тоттенхэм представил новую домашнюю форму на следующий сезон-2021/22.

Согласно контракту новая экипировка выполнена спонсором Nike и она посвящена 100-летию с момента создания эмблемы клуба. Впервые она появилась на футболках "шпор" в финале Кубка Англии в матче против Вулверхэмптона в 1921 году.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Тоттенхэм финишировал на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, что дает право на выступление в Лиге конференций УЕФА.

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