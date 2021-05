Англия

Никита Евтушенко рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в заключительном туре чемпионата Англии.

Поединки последнего тура английской Премьер-лиги сезона-2020/21 вчера, 23 мая, подошли к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги и выделить ключевые события, некоторые из которых попросту не могли оставить равнодушными любителей английского футбола.

Пусть обладатель чемпионского титула АПЛ был известен задолго до заключительных поединков, последний тур был действительно интригующим, где положение дел в борьбе за еврокубки менялось буквально с каждым новым голом.

Так, лондонский Челси все-таки выступит в Лиге чемпионов, несмотря на поражение от Астон Виллы, Арсенал остался без еврокубков из-за Тоттенхэма, Лестер вновь упустил место в топ-4 буквально в последний момент, а Ливерпуль финишировал на третьей строчке, вопреки всем прогнозам двухнедельной давности.

38-й тур. Английская Премьер-лига

Впервые без еврокубков с 1995 года, но почему это хорошо для Арсенала?

Думаю, вы не будете против, если статус самой критикуемой и неоднозначной команды АПЛ уже минувшего сезона будет предоставлен лондонскому Арсеналу. После сенсационных побед в Кубке Англии и Суперкубке Англии ожидания болельщиков от команды во главе с Микелем Артеты были крайне высокими, порой даже слишком завышенными. "Это же ученик самого Гвардиолы!" — говорили болельщики.

Правда, статус ученика Гвардиолы стал для Артеты своего рода проклятьем. Клуб из Северного Лондона ужасно провел первую половину сезона и все заговорили о необходимости отправлять испанца в отставку. Несомненно, игра Арсенала представляла собой жалкое зрелище, но начиная с декабря прошлого года все стало меняться в лучшую сторону. Многие удивятся, но во втором круге АПЛ "канониры" стали вторыми по количеству набранных очков среди всех команд АПЛ, но на фоне этого теряется один важный факт: Артета изначально говорил, что этот состав не способен бороться за высшие места в нынешних реалиях и требуется перестройка, что априори является длительным процессом, особенно при наличии ограниченного бюджета на трансферы.

Наставник Арсенала еще перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы против Вильярреала официально успел анонсировать уход ряда игроков в летнее межсезонье. Как считаете, будет ли у этих самых исполнителей мотивация бороться до последнего за, по факту, своего бывшего работодателя? Ответ очевиден, а беззубая игра с Вильярреалом — один из примеров подтверждения моих догадок. Но, даже несмотря на это, "канониры" в концовке АПЛ выдали впечатляющую победную серию и сохранили шансы хотя бы на попадание в Лигу конференций, которые испарились после финального свистка в параллельной встрече Тоттенхэма и Лестера (об этом поговорим позже).

Добытая уверенная победа над Брайтоном благодаря дублю Николя Пепе уже ничего не решала, но почему же итоговое восьмое место Арсенала не стоит воспринимать как какую-то катастрофу? Во-первых, все мы понимаем уровень новосозданной Лиги конференций. Для клубов с амбициями выступать в Лиге чемпионов новый турнир не представляет никакой ценности, кроме как наличие возможности вписать свое имя в качестве первого обладателя данного трофея в истории. Во-вторых, нужны ли сейчас Арсеналу любого рода еврокубки во время процесса перестройки состава? Тот же Челси успешно перезапускался без еврокубков и сходу становился чемпионом после десятого места в 2016 году, ставшего худшим показателем "пенсионеров" в эпоху Абрамовича. Сам факт непопадания в еврокубки нужно воспринимать как возможность сконцентрироваться на внутренних турнирах в следующем сезоне. Да, прогресс Арсенала во втором круге очевиден, но именно летнее трансферное окно станет определяющим в вопросе будущего Микеля Артеты на посту главного тренера "пушкарей".

Хотели Лигу чемпионов, а получили Лигу конференций. Главный матч тура, спутавший всем карты в последний момент

Когда Дэниэл Леви приглашал Жозе Моуриньо на пост главного тренера Тоттенхэма вместо Маурисио Почеттино, португалец успел дать руководству "шпор" несколько громких обещаний. Первое — завоевание трофея, а второе — возвращение в Лигу чемпионов. Особенный провалился на всех фронтах и был уволен незадолго до завершения чемпионата Англии, а цель клуба из Северного Лондона сменилась с попадания в топ-4 таблицы на квалификацию в Лигу Европы (в лучшем случае) или в Лигу конференций (в худшем случае). Похоже, такое топтание на месте уже окончательно заставило Харри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром и ассистентом сезона в АПЛ, задуматься о смене клубной прописки. Вдобавок, соперник в последнем туре был серьезным — Лестер, завоевавший Кубок Англии впервые в своей истории.

Почему-то "лисы" по-прежнему несправедливо воспринимаются многими болельщиками как обычный английский середняк, которому еще расти и расти до уровня "большой шестерки". Забавно, что так называемый середняк дольше всех команд в АПЛ-2020/21 пребывал в топ-4 турнирной таблицы (242 дня). Это число могло стать и больше, если бы коллектив Роджерса не встретился с травмами ключевых исполнителей во второй половине сезона. Тем не менее, попасть в Лигу чемпионов было весьма реализуемой задачей в случае победы над "шпорами", тем более, что Челси в параллельной встрече уступал Астон Вилле.

Только вот планы Тоттенхэма весьма разнились с тем, что планировали получить игроки Лестера по итогам матча последнего тура. Пока Ливерпуль уверенно обыгрывал Кристал Пэлас и готовился забрать "бронзовый" комплект медалей, а Челси ничего не мог поделать с Астон Виллой, "шпоры" минимально уступали в счете к 76-й минуте. Этот результат позволял Лестеру финишировать в топ-4, а Арсеналу — сместить Тоттенхэм с седьмой позиции и попасть в Лигу конференций. Но вот потом последовал автогол Шмайхеля, а еще чуть позже — дубль Гарета Бэйла. Переломный момент в заключительные минуты сезона позволил не только команде Райана Мейсона сохранить седьмое место и попасть в Лигу конференций, но и заставить игроков Лестера снова забыть о Лиге чемпионов и остаться довольствоваться Лигой Европы.

Более того, фанатская база Тоттенхэма, наверное, в момент героического камбэка невольно увеличилась с помощью поклонников Челси, а градус исторического противостояния с Арсеналом накалился до предела. Как бы ни было, всегда приятно забрать у принципиального соперника в последний момент что-то, что уже буквально было у него в руках. Даже интересно, чему больше радовались в стане Тоттенхэма: попаданию в Лигу конференций или тому, что "St Totteringham's Day will not be celebrated in this year again"?

Везение Челси — неутешительный прогноз на финал Лиги чемпионов

В последнем матче сезона в АПЛ лондонскому Челси предстояло встретиться с Астон Виллоой, которая привыкла преподносить приятные сюрпризы нейтральным болельщикам, а неприятные — соперникам из так называемой "большой шестерки". Разгромные победы над Арсеналом и Ливерпулем — первое, что приходит на ум, но, ввиду отсутствия турнирной мотивации у бирмингемцев, сомневаться в победном результате Челси практически не приходилось накануне самого противостояния.

Кто бы мог подумать, что вместо легкой прогулки и уверенного попадания в топ-4 турнирной таблицы Челси "подарит" своим фанатам парочку новых седых волос. К 70-й минуте Астон Вилла имела преимущество в два мяча, пока Чиллвел не вернулся некоторую надежду на камбэк, сократив отставание "пенсионеров" до одного мяча...

Завершить начатое "синим" было не суждено, однако даже поражение не стало преградой для того, чтобы Челси финишировал на четвертой строчке ввиду вышеупомянутого триллера в матче Лестер — Тоттенхэм. Но стоит ли радоваться фанатам Челси? Конечно, но нужно при этом понимать одну важную вещь: отныне теперь уже все знают, как противостоять системе игры, которую выстраивал Томас Тухель с момента назначения в Челси (весьма распространенная проблема для тренеров мирового уровня).

Первым звоночком стала еще мартовская нулевая ничья с Лидсом, когда подопечные Марсело Бьелсы выглядели на голову выше "синих" в аспекте командного прессинга. После этого Челси медленно, но уверенно приближался к своему закономерному спаду. Именно поэтому тренерскому штабу Тухеля придется удивлять Манчестер Сити в предстоящем финале Лиги чемпионов, иначе отправлять "ушастый" трофей в Манчестер можно будет хоть прямо сейчас.

Браво, Юрген Клопп и компания!

Еще две недели назад возможное попадание Ливерпуля в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии расценивалось даже самими болельщиками мерсисайдцев как что-то маловероятное, но способное полностью перекрыть прошлые неудачи команды по ходу сезона. Нужно было только победить олдскульный и прагматичный Кристал Пэлас, не имевший абсолютно никакой турнирной мотивации, кроме возможности попрощаться с главным тренером Роем Ходжсоном на победной ноте.

Это мы сейчас уже знаем, что Лестер уступит на своем поле Тоттенхэму и самоликвидируется из гонки за Лигой чемпионов, но перед матчами заключительного тура тезис был такой: у Ливерпуля нет права на ошибку, тем более, что Кристал Пэлас нельзя назвать непроходимым соперником.

И действительно, дубль Садио Мане принес в актив "красных" важнейших три очка, которые позволили Ливерпулю завершить этот спорный сезон АПЛ на третьей строчке. Вспоминая, сколько кадровых проблем в обороне пришлось пережить мерсисайдцам по ходу сезона, не восхищаться Юргеном Клоппом и его умению адаптироваться к некомфортным условиям просто невозможно.

В следующей кампании Ливерпуль уже будет немного другой командой. Как минимум, уходит Жоржиньо Вейналдум, а о грандиозных трансферных планах клуба на лето было известно еще прошлой зимой, в том числе и в вопросе усиления центральной линии обороны.

Одной строкой

Вест Хэм — в Лиге Европы! Еще год назад "молотобойцы" боролись за выживание, а сегодня завершают сезон на шестом месте. Разгром Саутгемптона лишь закрепил для команды Дэвида Мойеса добытый ранее успех, ставший главной сенсацией в АПЛ-2020/21.

Нуну Эшпириту Санту попрощался с Вулверхэмптоном, уступив Манчестер Юнайтед. Решение руководства "волков" расстаться с португальским специалистом в конце сезона вызвало небывалый резонанс, однако Нуну без работы уж точно сидеть не будет. Что касается "красных дьяволов", занявших второе место, то Солскьяер доверился экспериментальному составу, ведь впереди еще финал Лиги Европы с Вильярреалом.

Лидс разобрался с Вест Бромвичем. В своем первом сезоне после возвращения из Чемпионшипа подопечные Марсело Бьелы продемонстрировали небывалый прогресс. Несомненно, девятое место — успех, но теперь "павлинам" нужно сосредоточиться на закреплении этого результата. Увидеть повторение истории Шеффилд Юнайтед — худшее , что могут представить фанаты Лидса после долгих лет ожидания камбэка в элиту английского футбола.

Манчестер Сити поиздевался над Эвертоном в прощальном матче Агуэро в АПЛ. К слову, аргентинский форвард перед уходом пополнил свою копилку рекордов новым достижением. Серхио стал лучшим по количеству голов за один клуб в истории чемпионата Англии (184), побив рекорд экс-форварда МЮ Уэйна Руни. Легенда не только Сити, то и АПЛ!

Ньюкасл одолел Фулхэм. Турнирная мотивация у обоих коллектив отсутствовала. Из интересного: Джо Уиллок забил в седьмом матче подряд за "сорок"! Похоже, у Арсенала есть причина увеличить свои финансовые запросы за английского хавбека, пока есть такая возможность.

Шеффилд Юнайтед минимально обыграл Бернли и отправился в Чемпионшип на победной ноте. Автором единственного гола стал Макголдрик.

Лучшие бомбардиры и ассистенты в АПЛ-2020/21

Итоговая турнирная таблица АПЛ-2020/21

Никита Евтушенко, Football.ua