Англия

"Шпоры" собираются расстаться с полузащитником.

Тоттенхэм готов выслушать предложение по Деле Алли в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, полузащитнику разрешат покинуть команду, если по нему поступит достойное предложение.

Отметим, что Деле Алли начал испытывать проблемы в Тоттенхэме после прихода Жозе Моуриньо на пост главного тренера.

Напомним, что на английского полузащитника в последнее время претендовал Пари Сен-Жермен, с тренером которого, Маурисио Почеттино, игрок уже работал.