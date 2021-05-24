Англия

Испанский специалист удостоился почетной награды.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров.

Испанский специалист в борьбе за награду обошел Марсело Бьелсу (Лидс), Даниэля Фарке (Норвич), Эмму Хейс (Челси), Дэвида Мойеса (Вест Хэм) и Брендана Роджерса (Лестер).

Отметим, что Хосеп Гвардиола получил данную награду уже второй раз в карьере — ранее он ее удостоился по итогам сезона-2017/18.

Напомним, что Гвардиола — лучший тренер мира, Конте — второй, Симеоне — третий, Куман — 47 по версии FourFourTwo.