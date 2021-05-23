Англия

Наставник "горожан" высказался о своем коллеге.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике Лидса Марсело Бьелсе.

"Он уникален и никто не может подражать ему.

Его футбол не похож ни на чей другой. Он честный и радостный. Он — подарок для футбола", – сказал испанский специалист.

Ранее издание FourFourTwo составило список 50 лучших главных тренеров на сегодняшний день.