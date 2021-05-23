Англия 23 мая 2021, 14:57 Гвардиола — о Бьелсе: Его футбол не похож ни на чей другой Наставник "горожан" высказался о своем коллеге. Марсело Бьелса (слева) и Хосеп Гвардиола, getty images 23 мая 2021, 14:57 Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике Лидса Марсело Бьелсе. "Он уникален и никто не может подражать ему. Его футбол не похож ни на чей другой. Он честный и радостный. Он — подарок для футбола", – сказал испанский специалист. Ранее издание FourFourTwo составило список 50 лучших главных тренеров на сегодняшний день. Люди Марсело Бьелса Хосеп Гвардиола Команды Лидс Манчестер Сити Источники Marca Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте