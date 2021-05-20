Наставник "горожан" удостоился престижного звания.
Антонио Конте (слева) и Хосеп Гвардиола, getty images
20 мая 2021, 09:33
Издание FourFourTwo составило список 50 лучших главных тренеров на сегодняшний день.
Основными критериями стали профессиональные навыки и достижения команды за последние 12 месяцев независимо от ресурсной базы.
Вашему вниманию часть топ-50 лучших наставников сегодняшнего дня:
1. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити);
2. Антонио Конте (Интер);
3. Диего Симеоне (Атлетико);
4. Юрген Клопп (Ливерпуль);
5. Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг);
6. Ханс-Дитер Флик (Бавария);
7. Томас Тухель (ПСЖ/Челси);
8. Маурисио Почеттино (ПСЖ);
9. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта);
10. Брендан Роджерс (Лестер);
11. Марсело Бьелса (Лидс);
12. Марко Розе (Боруссия Менхенгладбах);
13. Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед);
14. Карло Анчелотти (Эвертон);
15. Стивен Джеррард (Рейнджерс);
16. Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон);
17. Стефано Пиоли (Милан);
18. Хулен Лопетеги (Севилья);
19. Жозе Моуринью (Тоттенхэм – уволен);
20. Эрик тен Хаг (Аякс);
21. Зинедин Зидан (Реал);
22. Дженнаро Гаттузо (Наполи);
...
24. Микель Артета (Арсенал);
25. Паулу Фонсека (Рома);
...
27. Нико Ковач (Монако);
28. Симоне Индзаги (Лацио);
...
44. Роберто Де Дзерби (Сассуоло);
...
47. Рональд Куман (Барселона).
Ранее издание As назвало символическую сборную лучших трансферов сезона.