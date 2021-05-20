Издание FourFourTwo составило список 50 лучших главных тренеров на сегодняшний день.

Основными критериями стали профессиональные навыки и достижения команды за последние 12 месяцев независимо от ресурсной базы.

Вашему вниманию часть топ-50 лучших наставников сегодняшнего дня:

1. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити);

2. Антонио Конте (Интер);

3. Диего Симеоне (Атлетико);

4. Юрген Клопп (Ливерпуль);

5. Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг);

6. Ханс-Дитер Флик (Бавария);

7. Томас Тухель (ПСЖ/Челси);

8. Маурисио Почеттино (ПСЖ);

9. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта);

10. Брендан Роджерс (Лестер);

11. Марсело Бьелса (Лидс);

12. Марко Розе (Боруссия Менхенгладбах);

13. Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед);

14. Карло Анчелотти (Эвертон);

15. Стивен Джеррард (Рейнджерс);

16. Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон);

17. Стефано Пиоли (Милан);

18. Хулен Лопетеги (Севилья);

19. Жозе Моуринью (Тоттенхэм – уволен);

20. Эрик тен Хаг (Аякс);

21. Зинедин Зидан (Реал);

22. Дженнаро Гаттузо (Наполи);

...

24. Микель Артета (Арсенал);

25. Паулу Фонсека (Рома);

...

27. Нико Ковач (Монако);

28. Симоне Индзаги (Лацио);

...

44. Роберто Де Дзерби (Сассуоло);

...

47. Рональд Куман (Барселона).

Ранее издание As назвало символическую сборную лучших трансферов сезона.