Англия

В стане "красных дьяволов" присутствуют некоторые разногласия.

Манчестер Юнайтед хочет подписать креативного полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, Оле-Гуннар Солскьяер считает для себя приоритетным вариантом вингера Боруссии Д Джейдона Санчо.

Однако, согласно информации источника, сами футболисты хотели бы, чтобы команду усилил полузащитника Астон Виллы Джек Грилиш.

Напомним, что в текущем сезоне Джейдон Санчо провел в футболке "шмелей" 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.