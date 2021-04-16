Англия

"Горожане" нацелились на английского хавбека.

Манчестер Сити подыскивает претендентов на усилении линии атаки в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, главной целью "горожан" стал полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш., которые манкунианский клуб уже интересовался ранее.

Сити стало известно, что в новом контракте англичанина, рассчитанном до 2025 года, была прописана сумма выкупа. Клуб из Манчестера намерен воспользоваться этой опцией и готов заплатить крупную сумму за капитана бирмингемской команды.

Грилиш является воспитанником Астон Виллы и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Около недели назад сообщалось, что Грилиш пропустит еще две недели из-за поспешного возвращения после травмы.