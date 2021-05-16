Германия

Хавбек дортмундского клуба демонстрирует впечатляющую статистику.

Боруссия Д обыгрывает Майнц в 33-м туре Бундеслиги (2:0 к концу первого тайма).

Оба гола "шмелей" были забиты после передач полузащитника Джейдона Санчо. Учитывая данные взятия ворот на счету англичанина 11 результативных передач в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

По информации источника, хавбек стал первым англичанином после Дэвида Бекхэма, который сделал 10 и более в топ-5 лиг Европы в трех сезонах подряд.

Выступая за Манчестер Юнайтед Бекхэм покорял эту отметку четыре сезона кряду — с сезона-1997/98 по сезон-2000/01.

Ранее сообщалось, что Бавария рассматривает кандидатуру Санчо.