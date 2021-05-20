Англия

Итальянский специалист может возглавить клуб из Северного Лондона.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на Rai Sport, 43-летний специалист входит в список кандидатов на пост наставника Тоттенхэма.

Утверждается, что президент "шпор" Дэниел Леви впечатлен работой Гаттузо в Наполи и теми решениями, которые принимал итальянец в отдельных матчах текущего сезона против Ромы и Милана.

Стоит напомнить, что контракт Дженнаро Гаттузо с неаполитанцами истекает летом этого года. Что касается Тоттенхэма, ныне команду возглавляет 29-летний Райан Мейсон, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо.

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