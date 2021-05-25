Португальский специалист сменит своего соотечественника на посту наставника "волков".
Бруну Лаже, Getty Images
25 мая 2021, 13:59
Бывший наставник Бенфики Бруну Лаже в ближайшее время должен возглавить Вулверхэмптон, сообщает BBC Sport.
По информации источника, 45-летний португалец прилетел в Англию, чтобы провести переговоры с президентом "волков" и техническим директором.
Последним клубом Лаже была Бенфика, которую он покинул летом 2020 года. Наставник уже успел поработать в Англии с такими клубами, как Суонси и Шеффилд Уэнсдей.
На посту наставника "волков" Лаже сменит своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту, об увольнении которого было объявлено в конце прошлой недели.
Минувший сезон Вулверхэмптон завершил на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков после 38 игр.