Англия

Португальский специалист сменит своего соотечественника на посту наставника "волков".

Бывший наставник Бенфики Бруну Лаже в ближайшее время должен возглавить Вулверхэмптон, сообщает BBC Sport.

По информации источника, 45-летний португалец прилетел в Англию, чтобы провести переговоры с президентом "волков" и техническим директором.

Последним клубом Лаже была Бенфика, которую он покинул летом 2020 года. Наставник уже успел поработать в Англии с такими клубами, как Суонси и Шеффилд Уэнсдей.

На посту наставника "волков" Лаже сменит своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту, об увольнении которого было объявлено в конце прошлой недели.

Минувший сезон Вулверхэмптон завершил на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков после 38 игр.