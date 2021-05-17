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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что не покинет свой пост, несмотря на различные слухи: "Я не уйду из Ювентуса".

Следующим "сердцем" после Зеедорфа и Гаттузо , значит, суждено стать другому специалисту 😏

⚽ Президент Интера Стивен Чжан попросил своих игроков отказаться от зарплаты за два месяца, но позже, по информации итальянских СМИ, отказался от этой идеи.

Вашему вниманию фольклорное произведение "Богач из Интера"👇

⚽ Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед от Лестера, что позволило Александру Зинченко сравняться с Криштиану Роналду и превзойти Тьерри Анри по чемпионствам в Англии.

Ну, тут по делу💙💛

⚽ Манчестер Юнайтед завершил ниже Манчестер Сити все восемь сезонов АПЛ после ухода Алекса Фергюсона.

Есть режим карьеры за игрока, есть — за тренера, но немногие знали о скрытом режиме шейха💰🤑

⚽ Легендарный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон, объявивший о своем уходе из туринского клуба в конце сезона, может продолжить карьеру в Барселоне.

Чтобы прям обезопаситься на 99% в данном вопросе, я бы выбрал Арсенал🤷‍♂️

⚽ Нападающий ПСЖ Неймар, вышедший на 86-й минуте полуфинальной встречи с Монпелье, остался недоволен желтой карточкой, из-за которой он пропустит финал турнира: "Спасибо, что лишили меня финала Кубка Франции".

Классика жанра👇

⚽ Мирча Луческу вместе с Динамо Киев оформил украинский требл, обыграв в финале Кубка Украины луганскую Зарю.

Теперь мы знаем, что Александр Хацкевич зарегистрирован на Football.ua уже 7 лет и 2 дня😅

⚽ Челси представил новый домашний комплект на следующий сезон.

Поговаривают, что он там до сих пор стоит и думает🤔

⚽ Спортивный директор киевского Динамо Алексей Михайличенко принял решение покинуть клуб из-за дискомфорта на занимаемой должности.

Догадки касательно причин появления дискомфорта у специалиста в Динамо😱👇

Если же в целом охарактеризовать комментарии под этой новостью, то получится примерно такая картина🧐👇

⚽ Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров, по всей видимости, покинет клуб в ближайшее время. Ожидается, что его сменщиком станет Петер Штегер из Аустрии, который успел поработать с Андреем Ярмоленко в Боруссии Дортмунд.

Харатин и Зубков, бегите пока можете!😨

⚽ Лестер обыграл Челси и впервые в истории выиграл Кубок Англии.

Рановато все-таки Моуриньо в Рому согласился пойти...🙄

⚽ Гол Аллисона принес Ливерпулю победу над Вест Бромвичем, которая приблизила "красных" к попаданию в Лигу чемпионов.

И на один больше, чем у Райана Брюстера🔥🔥🔥

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