Англия

Специалист может вернуться в Премьер-лигу.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ведет переговоры с английским Тоттенхэмом.

Испанец, который вывел Бельгию на первое место в мировом рейтинге ФИФА, рассказал своим друзьям, что боссы Тоттенхэма вышли на него.

Еще в 2019 году Мартинес мог вернуться в Англию. На него выходили представители Арсенала, однако клуб решил назначить Микеля Артету.

Сам Роберто хотел бы вернуться к клубной карьере тренера после грядущего чемпионата Европы-2020. Он сделал перерыв в пять лет и устал от работы в сборной.

Напомним, Мартинес известен по своей работе в Эвертоне, Суонси и Уигане. В сезоне-2012/13 он стал обладателем Кубка Англии с Уиганом.

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