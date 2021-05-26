Англия

Вингер Тоттенхэма Гарет Бэйл вышел на высокий уровень.

Минувший сезон Бэйл провел в аренде в Тоттенхэме. За 34 матча во всех турнирах валлиец сумел забить 16 голов и отдать 3 ассиста.

Что касается чемпионата Англии, то Бэйл провел 20 матчей и забил 11 голов. На поле он был 920 минут. Выходит, что Гарет забивал каждые 83 минуты своего пребывания на поле и этот результат — лучший среди всех игроков АПЛ.

Отметим, что уже в июне завершится аренда Бэйла, и он должен вернуться в Реал.

Ранее сообщалось, что Бэйл раздумывает над завершением карьеры после Евро-2020.