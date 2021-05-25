Испания

Валлиец хочет повесить бутсы на гвоздь.

Гарет Бэйл рассматривает возможность того, чтобы завершить карьеру после чемпионата Европы, который пройдет этим летом.

Валлийский футболист хочет вернуться в состав Реала и договориться о досрочном расторжении контракта, сообщает ABC Deportes.

Звездный вингер намерен получить часть денег, которые полагаются ему по соглашению с "королевским клубом".

В завершившемся сезоне Гарет провел за Тоттенхэм 34 матча, в которых отметился 16 голами и тремя ассистами.

Напомним, что Бэйл попал в предварительную заявку сборной Уэльса на Евро-2020