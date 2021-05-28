Тренер высоко оценил своего подопечного.
Фил Фоден, getty images
28 мая 2021, 13:43
Фоден стал основным в Сити именно благодаря протекции Гвардиолы.
"Я не тренировал Месси, когда ему было 17 лет. Поэтому в этом возрасте я никогда не видел игрока с таким потенциалом, которым располагал Фоден".
"Мне нравится его игра, его спокойствие, а когда он делает ошибку, он сразу же об этом забывает. Его приоритетом является футбол, и он растет".
Уже завтра, 29 мая, Манчестер Сити сыграет с Челси в финале Лиги чемпионов.