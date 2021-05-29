Англия

Рома стремится подписать швейцарца, тогда как француз ведет переговоры с Марселем.

Арсенал уже начал активную работу над чисткой своего состава, и в ближайшие несколько дней лондонский клуб могут покинуть первые футболисты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, полузащитник и экс-капитан "канониров" Гранит Джака близок к тому, чтобы продолжить карьеру в итальянской Серии А. 28-летнего швейцарца стремится подписать Рома, а потенциальный трансфер оценивается в 25 миллионов евро. Отмечалось, что Джаку лично хочет видеть в своей команде новый главный тренер "волков" Жозе Моуриньо.

Помимо этого, в Арсенале не рассчитывают на другого центрального полузащитника Маттео Гендузи, который возвращается из аренды в Герте. С 22-летним французом активные переговоры о подписании контракта ведет Марсель.

Также уточняется, что руководство лондонского клуба готово выслушать предложения по опорному хавбеку Лукасу Торрейре, который провел минувший сезон в мадридском Атлетико и успел публично заявить, что не собирается больше выступать в Европе.