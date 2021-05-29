Англия

Английский вингер скоро может вернуться в родную страну.

Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет дортмундскую Боруссию в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Юнайтед — самый реалистичный вариант для перехода английского вингера.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел в футболке "шмелей" 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.

Напомним, что между тренерским штабом и игроками Манчестер Юнайтед есть разногласия относительно кандидатуры Санчо.