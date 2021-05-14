Норвежец и англичанин являются ключевыми футболистами "шмелей".
Эрлинг Холанд (слева) и Джейдон Санчо, getty images
14 мая 2021, 10:03
Боруссия Д крупно обыграла Лейпциг в финале Кубка Германии.
В первом тайме поединка "шмели" почти обеспечили себе победу: нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд отметился одним голом, а полузащитник Джейдон Санчо оформил дубль, благодаря чему стал самым молодым автором двух забитых голов в решающем матче турнира.
Однако, рекордсменом англичанин пробыл недолго. На 87-й минуте встречи тот же Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в поединке, тем самым побив рекорд своего одноклубника.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд является вторым по дороговизне футболистом по версии аудиторской компании KPMG.