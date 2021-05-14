Германия

Норвежец и англичанин являются ключевыми футболистами "шмелей".

Боруссия Д крупно обыграла Лейпциг в финале Кубка Германии.

В первом тайме поединка "шмели" почти обеспечили себе победу: нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд отметился одним голом, а полузащитник Джейдон Санчо оформил дубль, благодаря чему стал самым молодым автором двух забитых голов в решающем матче турнира.

Однако, рекордсменом англичанин пробыл недолго. На 87-й минуте встречи тот же Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в поединке, тем самым побив рекорд своего одноклубника.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд является вторым по дороговизне футболистом по версии аудиторской компании KPMG.