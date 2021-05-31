Англия

Швейцарский хавбек может перебраться в Рому, став одним из первых трансферов Жозе Моуриньо.

В последнее время в прессе появилось множество слухов касательно того, центральный полузащитник и экс-капитан "канониров" Гранит Джака близок к переезду в итальянскую Серию А.

28-летнего швейцарца стремится подписать Рома, а потенциальный трансфер оценивается в 25 миллионов евро. Отмечалось, что Джаку лично хочет видеть в своей команде новый главный тренер "волков" Жозе Моуриньо. Сам футболист признался, что ему известна данная информация.

"Конечно, я тоже читаю различные слухи в прессе, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной Швейцарии. На данный момент это важнее, чем Арсенал или слухи. С лондонским клубом у меня есть действующий двухлетний контракт. Там прекрасно понимаю, сколько в меня было вложено. Когда придет время, мы сможет или должны будет обсудить трансфер. Я остаюсь на связи".

"Честно говоря, я не слышал, что конкретно сказал обо мне Моуриньо, но его желания подписать меня — повод для гордости. Все знают Моуриньо и то, чего он добился. Моуриньо умеет выигрывать трофеи. У меня есть возможность показать, какую огромную работу я продел за последние несколько лет", — приводит слова Джаки Blick.

Отметим, что вместе с Гранитом Джакой в ближайшее время покинуть Арсенал могут два других центральных полузащитника - Маттео Гендузи и Лукас Торрейра.