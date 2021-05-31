Англия

Томас Тухель хочет усилить позицию центрального форварда.

В летнее трансферное окно главный тренер Челси Томас Тухель намерен освежить состав путем подписания нескольких футболистов на разные позиции, одной из которых является позиция центрального нападающего. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "пенсионеры" рассматривают на данную роль двух футболистов, в числе которых оказались Ромелу Лукаку из миланского Интера и Харри Кейн из лондонского Тоттенхэма.

На данном этапе вернуть Лукаку на Стэмфорд Бридж, где тот выступал в период с 2011 по 2014 год, оценивается как более реальная сделка ввиду определенных трудностей в переговорном процессе со "шпорами" касательно трансфера Кейна.

Агент 28-летнего бельгийского форварда, будущее которого в Интере оказалось под вопросом после ухода Антонио Конте с поста главного тренера, даже лично присутствовал на минувшем финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити в Португалии.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать Адаму Траоре в качестве конкурента Рису Джеймсу на позицию правого латераля.