Форвард может покинуть клуб летом.
Ромелу Лукаку, Getty Images
27 мая 2021, 10:56
Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Футболист не доволен решением руководства отпустить главного тренера Антонио Конте, которым бельгиец находится в отличных отношениях.
Он согласился перейти в Интер два года назад из-за возможности поработать с Конте и был счастлив в клубе. Но теперь ситуация изменилась.
После того, как Интер представит нового наставника, Лукаку будет обсуждать с руководством свое будущее. Пока стороны не торопятся делать поспешных выводов.
Текущий контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года, а его стоимость на портале Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.
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