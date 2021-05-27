Италия

Форвард может покинуть клуб летом.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Футболист не доволен решением руководства отпустить главного тренера Антонио Конте, которым бельгиец находится в отличных отношениях.

Он согласился перейти в Интер два года назад из-за возможности поработать с Конте и был счастлив в клубе. Но теперь ситуация изменилась.

После того, как Интер представит нового наставника, Лукаку будет обсуждать с руководством свое будущее. Пока стороны не торопятся делать поспешных выводов.

Текущий контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года, а его стоимость на портале Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

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