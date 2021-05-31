"Красные дьяволы" хотят подписать французского вингера.
Кингсли Коман, getty images
31 мая 2021, 21:29
Манчестер Юнайтед собирается подписать Кингсли Комана в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фолк, "красные дьяволы" готовы вести переговоры с французским вингером.
Тем не менее, не стоит забывать, что Оле-Гуннар Солскьяер видит приоритетом вариантом для усиления правого фланга.
24-летний вингер в этом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.
Напомним, что Кингсли Коман стал клиентом агента Алабы и хочет покинуть Баварию.