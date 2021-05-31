Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать французского вингера.

Манчестер Юнайтед собирается подписать Кингсли Комана в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фолк, "красные дьяволы" готовы вести переговоры с французским вингером.

Тем не менее, не стоит забывать, что Оле-Гуннар Солскьяер видит приоритетом вариантом для усиления правого фланга.

24-летний вингер в этом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.

Напомним, что Кингсли Коман стал клиентом агента Алабы и хочет покинуть Баварию.