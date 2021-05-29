Италия

Новый наставник "старой синьоры" не рассчитывает на португальца.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может покинуть состав "старой синьоры" предстоящим летом. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, 36-летний португалец еще до конца сезона сказал своим близким, что если "старая синьора" не сможет пробиться в Лигу чемпионов, то он покинет команду.

Ювентус смог финишировать на четвертом месте, что дало команде путевку в Лигу чемпионов. Однако руководство клуба отправило в отставку Андреа Пирло и представило Массимилиано Аллегри в качестве нового наставника "старой синьоры", который как отмечается, не рассчитывает на португальского форварда.

Сам футболист также не против сменить клуб и его приоритетным вариантом является возвращение в Манчестер Юнайтед. Помимо "красных дьяволов" рассматривается вариант с Реалом.

Единственным препятствием для клубов является высокая зарплата Роналду, которая составляет около 30 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Ювентус могут совершить грандиозный обмен.