Германия

Французский вингер хочет сменить клубную прописку.

Кингсли Коман отказался от продления контракта с Баварией и хочет поменять команду уже в ближайшее время.

Как сообщает Sky Germany, французский футболист уже сменил агента на Пини Захави, который также представляет интересы Давида Алабы.

24-летний вингер в этом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.

Напомним, что Коман в 24 года завоевал 10 чемпионский титул в карьере и 22 трофей, а потому неудивительно, что ему нужен новый вызов.