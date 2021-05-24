Французский вингер хочет сменить клубную прописку.
Кингсли Коман, getty images
24 мая 2021, 20:15
Кингсли Коман отказался от продления контракта с Баварией и хочет поменять команду уже в ближайшее время.
Как сообщает Sky Germany, французский футболист уже сменил агента на Пини Захави, который также представляет интересы Давида Алабы.
24-летний вингер в этом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.
Напомним, что Коман в 24 года завоевал 10 чемпионский титул в карьере и 22 трофей, а потому неудивительно, что ему нужен новый вызов.