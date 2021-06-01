Англия

Турецкий полузащитник может перебраться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Хакана Чалханоглу в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "красные дьяволы" уже сделали предложение турецкому футболисту.

Источник утверждает, что на Хакана Чалханоглу также претендует и Ювентус. Полузащитник достанется новой команде бесплатно, ведь его контракт с Миланом истечет.

27-летний турецкий полузащитник провел в подошедшем концу сезоне 43 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Напомним, что Милан не станет предлагать Чалханоглу зарплату выше 4 млн евро — игрок игнорирует переговоры.