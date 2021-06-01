Аргентинец может летом присоединиться к "россонери".
Алехандро Гомес, getty images
01 июня 2021, 14:31
Нападающий Севильи Алехандро Гомес может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
По информации источника, в услугах аргентинского форварда заинтересован Милан, который видит в 33-летнем футболисте замену Хакану Чалханоглу, который, вероятно, покинет клуб по истечении срока контракта.
Отмечается, что сам Гомес намерен остаться в нервионском клубе, контракт с которым рассчитан до 2024 года.
Напомним, что форвард присоединился к Севилье в январе 2021 года, перейдя из Аталанты из-за конфликта с главный тренером "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини.