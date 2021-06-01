Испания

Аргентинец может летом присоединиться к "россонери".

Нападающий Севильи Алехандро Гомес может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, в услугах аргентинского форварда заинтересован Милан, который видит в 33-летнем футболисте замену Хакану Чалханоглу, который, вероятно, покинет клуб по истечении срока контракта.

Отмечается, что сам Гомес намерен остаться в нервионском клубе, контракт с которым рассчитан до 2024 года.

Напомним, что форвард присоединился к Севилье в январе 2021 года, перейдя из Аталанты из-за конфликта с главный тренером "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини.