Англия

За ценную награду поборются шесть молодых футболистов.

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своем официальном сайте представила список номинантов на награду лучшему молодому футболисту по итогам минувшего сезона АПЛ.

На данный приз претендуют Букайо Сака (Арсенал), Деклан Райс (Вест Хэм), Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челси), Фил Фоден (Манчестер Сити) и Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).

Напомним, чемпионом АПЛ по итогам сезона-2020/21 стал Манчестер Сити, следом за которым в турнирной таблице финишировали Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

Ранее PFA объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.