Лишь один клуб представляет сразу два футболиста из списка.
Кевин де Брюйне, getty images
01 июня 2021, 13:58
Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего футболиста сезона.
На престижную награду претендуют 8 футболистов: Кевин де Брюйне и Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Джек Грилиш (Астон Вилла), Харри Кейн (Тоттенхэм), Мэйсон Маунт (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль) и Томаш Соучек (Вест Хэм).
Ранее Рубен Диаш был признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.